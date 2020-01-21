Сенат США начинает судебное разбирательство дела об импичменте Трампа

В Сенате США во вторник начинается суд по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Это лишь третий судебный процесс по импичменту президента в истории США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

100 членов верхней палаты Конгресса соберутся сегодня в 13:00 (20:00 по Киеву) на первый полноценный день рассмотрения дела.

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На прошлой неделе были приведены к присяге сенаторы и главный судья. Кроме того, сенаторы Демократической партии, которые возглавят судебное преследование, известные как "менеджеры", подали свои правовые документы, и то же самое сделала команда защиты Трампа.

Президент США обвиняется в том, что он злоупотреблял властью, чтобы заставить Украину объявить о расследовании против своего внутреннего политического конкурента Джо Байдена.

В статье импичмента говорится, что он препятствовал расследованию Конгрессом дела в отношении Украины. Обе статьи были одобрены в прошлом месяце Палатой представителей.

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Трамп отрицает правонарушения. В понедельник его команда юристов заявила, что президент является жертвой "фальсифицированного процесса", мотивированного политикой, и что он не сделал ничего плохого.

В подготовленном вступительном заявлении утверждается, что дело "надуманное" и в двух статьях импичмента "нет ни слова ни о преступлении или нарушении закона".

Заседания будут проводиться каждый день, кроме воскресенья, до принятия решения.

Для объявления импичмента необходимо две трети голосов. Сенат контролируется Республиканской партией Трампа, поэтому ожидается, что президента оправдают.

Простое большинство сенаторов - 51 - также может проголосовать, чтобы закончить процесс, если они пожелают.