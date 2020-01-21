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МИД Польши: вандализм на могиле УПА - попытка рассорить с Украиной

Вторник, 21 января 2020, 18:20

МИД Польши считает вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве попыткой подорвать добрососедские отношения Польши с Украиной и обещает расследование этого вопроса компетентными органами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении польского министерства, опубликованном в Twitter.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - заявили в МИД Польши.

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Министерство заверило, что соответствующие польские службы будут расследовать этот вопрос.

Напомним, 20 января стало известно, что в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов Украинской повстанческой армии.

На ней были написаны имена членов УПА - жителей окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в местных лесах 2-3 марта 1945 года.

Доска из могилы воинов УПА имела статус легального мемориального места памяти в Польше.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица обратил внимание на то, что информация об уничтожении мемориальной доски появилась накануне визита в соседнюю страну президента Владимира Зеленского, хотя сам вандализм произошел раньше.

Как известно, президент Зеленский планирует приехать в Польшу на мероприятия по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 27 января.

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