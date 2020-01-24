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Прем'єр Польщі звинуватив ультраправу партію у зв'язках з Росією

П'ятниця, 24 січня 2020, 10:11

На тлі "війни за історію" між Польщею та Росією польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький атакував не лише Росію, але й опозиційні партії, такі як ультраправа "Конфедерація", за їхню нібито прихильність до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVPinfo.

Моравецький заявив, що недавня поведінка "Конфедерації" доводить, що вона має зв'язки з Росією. Він також заявив, що члени партії не є патріотами, оскільки вони не захищають репутацію Польщі.

"Зверніть увагу, як за останні кілька тижнів вони замовкли і навіть дуже дивно коментують те, що відбувається. Це значною мірою підтверджує їхні стосунки з Росією", - сказав Моравецький.

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Прем'єр-міністр також словесно напав на "Лівицю", сказавши, що "її коріння - в комуністичному режимі, який відповідальний за багато злочинів". Ця риторика поєднується з останньою діяльністю президента Анджея Дуди, який також рухався праворуч, побоюючись конкуренції з "Конфедерацією" на президентських виборах у травні.

Минулими вихідними, незважаючи на внутрішні суперечки, "Конфедерація" обрала свого кандидата на вибори Кшиштофа Босака, а деякі експерти кажуть, що він може піднятися до двозначних цифр в опитуваннях.

Януш Корвін-Мікке, суперечливий лідер "Конфедерації", раніше заявляв, що якщо Польща не зможе забезпечити такий самий рівень союзу з США, як Ізраїль, вона повинна стати на бік Росії.

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