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Премьер Польши обвинил ультраправую партию в связях с Россией

Пятница, 24 января 2020, 10:11

На фоне "войны за историю" между Польшей и Россией польский премьер-министр Матеуш Моравецкий атаковал не только Россию, но и оппозиционные партии, такие как ультраправая "Конфедерация", за их якобы приверженность России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVPinfo.

Моравецкий заявил, что недавнее поведение "Конфедерации" доказывает, что у нее есть связи с Россией. Он также заявил, что члены партии не являются патриотами, поскольку они не защищают репутацию Польши.

"Обратите внимание, как за последние несколько недель они замолчали и даже очень странно комментируют происходящее. Это во многом подтверждает их отношения с Россией", - сказал Моравецкий.

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Премьер-министр также словесно напал на "левых", сказав, что "их корни - в коммунистическом режиме, ответственном за многие преступления". Эта риторика сочетается с последней деятельностью президента Анджея Дуды, который также сместился вправо, опасаясь конкуренции с "Конфедерацией" на президентских выборах в мае.

В минувшие выходные, несмотря на внутренние споры, "Конфедерация" выбрала своего кандидата на выборы Кшиштофа Босака, а некоторые эксперты говорят, что он может подняться до двузначных цифр в опросах.

Януш Корвин-Микке, лидер "Конфедерации", ранее заявлял, что если Польша не сможет обеспечить такой же уровень союза с США, как Израиль, она должна встать на сторону России.

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