"Росатом" переносит региональный центр в Будапешт, венгерская оппозиция требует объяснений

Венгерская оппозиционная партия "Зеленых" (LMP) подаст запрос на публичные данные, чтобы узнать стоимость и последствия перемещения в Будапешт регионального центра "Росатома", российской государственной корпорации по ядерной энергетике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Партия требует, чтобы комитет парламента по национальной безопасности оценил различные риски, связанные с "продвижением "Росатома", сказал ее лидер Ласло Лорант Керестеш.

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Одной из причин такого шага российской компании может стать желание президента России Владимира Путина получить более тесный контроль над венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы "любыми методами" осуществить проект развития АЭС "Пакш", заявил законодатель.

Проект "Пакш" может в итоге стоить вдвое дороже, чем заявленная на данный момент стоимость 12,1 миллиарда евро, и это помешает Венгрии двигаться к большему использованию возобновляемой энергии, сказал он.

"Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.