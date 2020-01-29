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Трамп підписав нову торгову угоду між США, Мексикою і Канадою

Середа, 29 січня 2020, 19:47

Президент США Дональд Трамп у середу підписав нову торгову угоду США, Мексики і Канади на заміну NAFTA.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Трамп зробив переговори про угоду про вільну торгівлю у Північній Америці (USMCA) своїм пріоритетом під час кампанії 2016 року, хоча торгові експерти зазначають, що вплив нової угоди між США, Мексикою і Канадою буде помірним.

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На церемонії підписання, де було понад 70 республіканських членів Конгресу, але не було демократів, Трамп заявив, що нова угода "захищає і служить великим людям нашої країни".

Канада і Мексика вже є двома провідними експортними ринками для американських товарів. Але нова угода, разом з підписанням "першої фази" угоди з Китаєм, послаблює торгову напруженість, яка сприяла уповільненню економічного зростання в усьому світі.

Понад рік тому США, Мексика й Канада уклали угоду USMCA на заміну NAFTA, але демократи, що контролюють Палату представників США, наполягали на значних змінах у сфері праці та охорони довкілля перед тим, як виносити її на голосування.

Сенат США у четвер, 16 січня, схвалив оновлення Північноамериканської угоди про вільну торгівлю.

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