ЦИК Испании лишила лидера Каталонии места в региональном парламенте

Центральная избирательная комиссия Испании в пятницу лишила лидера правительства Каталонии Кима Торру места в региональном парламенте и постановила, что другой ведущий сепаратист, заключенный за мятеж, не имеет права занимать место в Европейском парламенте, куда он был избран в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Оба решения могут иметь значительные последствия для Каталонии и подорвать планы нового правительства Испании во главе с социалистом Педро Санчесом.

Они также, вероятно, еще больше разожгут гнев каталонских сепаратистов, уже разъяренны[ отказом правительства Испании обсуждать возможную независимость богатого региона.

Избирательная комиссия приняла решение лишить Торру его мандата после того, как каталонский суд запретил ему в декабре занимать должности в течение 18 месяцев за неповиновение.

Торру признали виновным за отказ снять из здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков перед выборами 28 апреля. Это решение суда может быть обжаловано.

"Пока каталонский парламент не скажет противоположного, я буду одним из его членов и президентом Каталонии", - сказал Торра, пообещав не отступать.

Перед зданием правительства Каталонии в Барселоне собралось несколько тысяч сепаратистов, чтобы протестовать против попытки его отстранения.

Другим важным решением ЦИК в пятницу стало постановление о том, что бывший вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас потерял право занимать место в Европейском парламенте, куда он прошел на майских выборах.

В решении ЦИК сказано, что поскольку Жункерас был осужден за мятеж в октябре, он больше не может быть депутатом Европарламента и следующий кандидат в списке его партии займет его место.

Это произошло после того, как в декабре Суд ЕС постановил, что заключенный Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

Верховный суд Испании отказал Жункерасу в разрешении выйти из тюрьмы, чтобы занять свое место. Ожидается, что Верховный суд в ближайшие дни примет решение о том, как применить европейское постановление.

Решение ЦИК, вероятно, также будет важным вопросом для коалиционного правительства, управляемого социалистами, который, как ожидается, вступит в должность в ближайшие дни. Коалиция в значительной степени зависит от удержания от голосования партии ERC Жункераса, которая является партнером в региональном правительстве Торры.