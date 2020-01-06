Болтон готовий свідчити в Сенаті у справі імпічменту Трампа
Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив в понеділок, що готовий дати свідчення в рамках процедури імпічменту Трампа у Сенаті.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Болтона в понеділок, 6 січня.
"Я дійшов до висновку, що якщо Сенат викличе мене для свідчень, я готовий дати свідчення", - заявив Джон Болтон.
Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому, серед них - і Джона Болтона.
Як відомо, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу на основі звинувачень у тиску на Україну.
20 грудня Трамп заявив, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.
Очікується, що процес в Сенаті почнеться в січні, для винесення обвинувального вироку необхідно голосування у дві третини голосів. У той час як демократи мають більшість у Палаті представників, Сенат контролюють республіканці, тому підтримка імпічменту Трампа у ньому маловірогідна.
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