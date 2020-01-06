Болтон готов давать показания в Сенате по делу импичмента Трампа

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил в понедельник, что готов дать показания в рамках процедуры импичмента Трампа в Сенате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

"Я пришел к выводу, что если Сенат вызовет меня для дачи показаний, я готов дать показания", - заявил Джон Болтон.

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Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших чиновников Белого дома, среди них - и Джона Болтона.

Как известно, 19 декабря Палата представителей объявила импичмент Трампу на основе обвинений в давлении на Украину.

20 декабря Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Ожидается, что процесс в Сенате начнется в январе, для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы, поэтому поддержка импичмента Трампа в нем маловероятна.

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