У НАТО назвали умову для відновлення місії в Іраку

Генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс готовий відновити свою тренувальну місію в Іраку, коли ситуація з безпекою на місцях це дозволить.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у понеділок на брифінгу за підсумками зустрічі послів країн-членів Альянсу щодо загострення напруги на Близькому Сході.

НАТО призупинив роботу місії на наступний день після вбивства іранського генерала Касема Сулемейні.

Генсек нагадав, що військові НАТО допомагають та навчають військовослужбовців у Іраці на запрошення іракського уряду з метою боротьби з ІДІЛ.

Він зазначив, що НАТО вживає всіх заходів, необхідних для захисту своїх людей на місцях, уважно стежить за ситуацією та підтримує тісні контакти з іракською владою.

"НАТО готовий продовжити нашу підготовку і нарощування потенціалу, коли це дозволить ситуація. Ми, як і раніше, твердо прихильні боротьбі з міжнародним тероризмом", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, на тлі загострення напруги на Близькому Сході парламент Іраку проголосував за виведення всіх іноземних військ з країни.



