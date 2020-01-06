В НАТО назвали условие для восстановления миссии в Ираке
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс готов возобновить свою тренировочную миссию в Ираке, когда ситуация с безопасностью на местах это позволит.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил в понедельник на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке.
НАТО приостановил работу миссии на следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулемейни.
Генсек напомнил, что военные НАТО помогают и учат военнослужащих в Ираке по приглашению иракского правительства в целях борьбы с ИГИЛ.
Он отметил, что НАТО принимает все необходимые меры для защиты своих людей на местах, внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесные контакты с иракскими властями.
"НАТО готов продолжить нашу подготовку и наращивание потенциала, когда это позволит ситуация. Мы по-прежнему твердо привержены борьбе с международным терроризмом", - отметил Столтенберг.
Напомним, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных войск из страны.