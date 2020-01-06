В НАТО назвали условие для восстановления миссии в Ираке

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс готов возобновить свою тренировочную миссию в Ираке, когда ситуация с безопасностью на местах это позволит.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил в понедельник на брифинге по итогам встречи послов стран-членов относительно обострения напряженности на Ближнем Востоке.

НАТО приостановил работу миссии на следующий день после убийства иранского генерала Касема Сулемейни.

Генсек напомнил, что военные НАТО помогают и учат военнослужащих в Ираке по приглашению иракского правительства в целях борьбы с ИГИЛ.

Он отметил, что НАТО принимает все необходимые меры для защиты своих людей на местах, внимательно следит за ситуацией и поддерживает тесные контакты с иракскими властями.

"НАТО готов продолжить нашу подготовку и наращивание потенциала, когда это позволит ситуация. Мы по-прежнему твердо привержены борьбе с международным терроризмом", - отметил Столтенберг.

Напомним, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных войск из страны.