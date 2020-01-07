ЄС закликає Іран дотримуватися ядерної угоди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен скликає спеціальне засіаня міністрів закордонних справ ЄС, щоб сформувати єдину політику ЄС у ситуації навколо Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це говориться в її спеціальній заяві.

"Ми глибоко стурбовані заявою Ірану про те, що він більше не буде дотримуватися межі, встановленої Спільним комплексним планом дій (JCPOA). Це повідомлення з'являється в момент сильної напруги в регіоні. З європейської точки зору, для Ірану важливо повернутися до ядерної угоди. Ми повинні переконати Іран, що це теж у власних інтересах",- говориться у заяві.

Урсула фон дер Ляйен зазначає, що ЄС "несе особливу відповідальність" у вирішенні іранської кризи. "Після останніх подій в Іраку зараз важливо припинити кругообіг насильства, щоб ще одна дія не породила наступну, а натомість знову створився простір для дипломатії…. Попри зростання напруженості, Європа розмовляє з усіма учасниками. У цьому контексті Верховний представник скликає міністрів закордонних справ на спеціальне засідання Ради для активізації всіх дипломатичних каналів",- зазначає вона.

Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив глибокий жаль щодо рішення Ірану вийти з "ядерної угоди", яка накладала обмеження на рівень та обсяги збагачення урану..

Нагадаємо, Іран зняв з себе обмеження щодо збагачення урану у відповідь на дії США.

Технічно зняття цих обмежень означає, що Іран також може прямувати до виробництва високозбагаченого урану для ядерної зброї. Водночас, офіційне урядове повідомлення про це не каже. Уряд також пише, що планує продовжити співпрацю з МАГАТЕ.

Як повідомлялося, це рішення ухвалене на фоні значного загострення у відносинах США та Ірану. Раніше цими вихідними Трамп пригрозив вдарити по 52 мішенях Ірану у разі атаки проти США.

Загострення у відносинах почалося після ракетної атаки США, яка вбила генерала Сулеймані. У неділю сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоби вшанувати пам’ять генерала.

Детальніше читайте у статті: Як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну.