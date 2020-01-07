ЕС призывает Иран соблюдать "ядерную сделку"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созывает специальное засианя министров иностранных дел ЕС, чтобы сформировать единую политику ЕС в ситуации вокруг Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в ее специальном заявлении.

"Мы глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать нормы, установленные Общим комплексным планом действий (JCPOA). Это сообщение появляется в момент сильного напряжения в регионе. С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке. Мы должны убедить Иран, что это тоже в собственных интересах ", - говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляйен отмечает, что ЕС "несет особую ответственность" в решении иранского кризиса. "После последних событий в Ираке сейчас важно прекратить круговорот насилия, чтобы еще одна действие не породила следующую, а вместо этого опять создался пространство для дипломатии .... Несмотря на рост напряженности, Европа говорит со всеми участниками. В этом контексте Верховный представитель созывает министров иностранных дел на специальное заседание Совета для активизации всех дипломатических каналов ", - отмечает она.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель выразил глубокое сожаление по поводу решения Ирана выйти из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Напомним, Иран снял с себя ограничения по обогащению урана в ответ на действия США.

Технически снятия этих ограничений означает, что Иран также может идти к производству высокообогащенного урана для ядерного оружия. В то же время, официальное правительственное сообщение об этом не говорит. Правительство также пишет, что планирует продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

Как сообщалось, это решение принято на фоне значительного обострения в отношениях США и Ирана. Ранее на эти выходных Трамп пригрозил нанести ударить по 52 целям в Иране в случае атаки против США.

Обострение в отношениях началось после ракетной атаки США, которая убила генерала Сулеймани. В воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить его память.

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