Зеленський про авіакатастрофу: страшна звістка з Близького Сходу

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу в результаті катастрофи пасажирського літака в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент написав у середу вранці на своїй Facebook-сторінці.

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"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту", - зазначив український президент.

"За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту.

Boeing 737-800, що прямував до Києва, впав всього через шість хвилин після виходу зі злітно-посадкової смуги аеропорту.

На борту літака перебувало 176 осіб, заявив спікер аеропорту Імама Хомейні, серед яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.