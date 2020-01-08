Зеленский об авиакатастрофе: страшная весть с Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент написал в среду утром на своей Facebook-странице.

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"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - отметил украинский президент.

"По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 8 января после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

Boeing 737-800, следовавший в Киев, упал всего через шесть минут после выхода из взлетно-посадочной полосы аэропорта.

На борту самолета находилось 176 человек, заявил спикер аэропорта Имама Хомейни, среди которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа.