Посольство исключило теракт как причину катастрофы в Иране, но потом удалило новость

По предварительной информации, самолет украинской авиакомпании МАУ разбился в Иране в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в посольстве Украины в Иране. Посольство отметило, что пока версия теракта исключается.

Обновлено: по состоянию на 10:29 посольство удалило сообщение о предварительной причине аварии со своего сайта. В то же время, как заявил на брифинге в среду начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, у МИД нет пока версий катастрофы. Также в МИД нет версии об ошибочном сбивании самолета иранской ракетой.

При этом одной из возможных версий он назвал проблему неисправности двигателя самолета. "Но, опять же, причина может быть совсем другого характера", - цитирует Коваленко агентство УНИАН.

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По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек, отметили в посольстве.

"Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту, и наличие среди пассажиров граждан Украины", - говорилось в сообщении посольства.

Посольство занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим. Посол Украины в Иране находится на месте аварии.

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Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Как сообщил пресс-секретарь аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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