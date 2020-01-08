Совет Европы выразил соболезнования Украине в связи с авиакатастрофой

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич от имени организации выразила соболезнования в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря СЕ Даниэля Хольтгена.

Как отметил Хольтген в своем Twitter, Пейчинович-Бурич написала письмо со словами соболезнования президенту Украины.

"В письме президенту Владимиру Зеленскому генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич выражает соболезнования родным погибших в авиакатастрофе украинского самолета и от имени Совета Европы и выражает свою солидарность с украинским народом", - сообщил Хольтген.

Пейчинович-Бурич стала первой из иностранных лидеров, которые обратились со словами сочувствия к Украине.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Пейчинович-Бурич "за слова сочувствия в этот трагический день".

Украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Как сообщил пресс-секретарь аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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