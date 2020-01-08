Україна й Іран координуватимуть дії слідчих груп щодо авіакатастрофи МАУ - МЗС

Україна й Іран домовились координувати подальші дії слідчих груп у справі авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Ми обидва висловили свої співчуття. Домовились тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи рейсу PS 752 у Тегерані", - написав Пристайко у своєму Twitter.

У зв’язку із катастрофою літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", що виконував 8 січня рейс Тегеран – Київ, Міністерство закордонних справ України висловило співчуття рідним і близьким загиблих.

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У МЗС зазначили, що катастрофа забрала життя 176 пасажирів і членів екіпажу - громадян України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

"Україна надаватиме усю необхідну підтримку і допомогу родичам і близьким загиблих громадян України. Для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

"Україна також готова максимально долучитися до розслідування причин катастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема, Чиказької конвенції", - додали у відомстві.

Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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