ЄС поки не планує евакуацію своїх місій з Іраку

Єврокомісія наразі не планує евакуювати співробітників своїх місій в Іраку та регіоні Близького сходу через загострення безпекової ситуації у зв’язку з протистоянням між Іраном та США.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у середу в Брюсселі заявив речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

"Важливо підкреслити, як рішуче ЄС налаштований продовжувати виконання своїх зобов’язань щодо Іраку. У нас є делегація ЄС, у нас є також цивільна місія в Іраку – і ми не збираємось виходити", - сказав він.

"Ми налаштовані залишатися залученими в Іраку. Тому що ми працюємо у сфері, яка допомагає населенню Іраку, але яка також налагоджує двосторонні зв'язки між Іраком і ЄС", - додав він.

Стано зазначив, що усі співробітники місій ЄС перебувають у безпеці і наразі не лунало пропозицій про їх евакуацію. Він додав, що ЄС продовжує уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані минулої ночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

Президент США Дональд Трамп спокійно відреагував на ракетні удари Ірану та анонсував свою заяву у відповідь на атаку.

В Євросоюзі розкритикували Іран за ракетні удари по іракських базах.

Детально про передумови цього нападу читайте в статті "Ракетний удар по політиці США: як вбивство іранського генерала може вплинути навіть на Україну".