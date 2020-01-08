Иран не отдаст черные ящики самолета МАУ американцам и Boeing - СМИ

Иран не будет передавать черные ящики самолета МАУ, разбившегося 8 января под Тегераном, производителю - американской компании Boeing.

Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Али Абидзаде, которого цитирует агентство Mehr, также заявил, что не ясно, какой стране Иран передаст ящики, чтобы их данные могли быть проанализированы.

Отметим, что иранцы могут не отдавать черные ящики согласно приложению HP 13 к Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Но они должны допустить украинскую сторону.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Как сообщил спикер аэропорта Имама Хомейни, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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