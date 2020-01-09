Трюдо доручив домовитись про участь Канади у розслідуванні катастрофи з МАУ

Канада розраховує відіграти значну роль в розслідуванні Іраном катастрофи літака МАУ, в результаті якої загинули 63 громадяни Канади - хоча у цих двох країн немає дипломатичних відносин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив канадський прем’єр Джастін Трюдо.

Трюдо зазначив, що 138 із 176 осіб на борту літака рейсу, що прямував до Києва, мали продовжити переліт до Канади. Всі на борту загинули, коли літак розбився незабаром після зльоту.

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Канада розірвала дипломатичні відносини з Іраном в 2012 році. Трюдо заявив, що міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань подзвонить своєму іранському колезі Мохаммеду Джаваду Заріфа пізніше в середу, щоб підкреслити необхідність належного розслідування катастрофи.

"Канада є однією з небагатьох країн з високим рівнем експертизи, коли справа стосується подібних аварій, тому ми можемо внести великий внесок", - сказав Трюдо.

Я впевнений, що у нашій взаємодії, як через наших союзників, так і безпосередньо, ми зробимо все можливе, щоб внести значний вклад в це розслідування", - заявив він на пресконференції в Оттаві.

Італія зазвичай виступає у ролі довіреної особи для зв'язків між Канадою і Іраном. Посол України також заявив, що український уряд готовий допомогти.

Як відомо, серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав, але особливо великою є кількість канадських громадян, переважно іранського походження.

Як повідомлялося раніше, США запропонували Україні допомогу після авіакатастрофи в Ірані. Розслідування за участи української сторони має розпочатися в Ірані ближчим часом.