Орбан: щоб змінити відносини з Україною, потрібна зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "великою країною" і заявив, що очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blikk.hu.

"Україна - велика країна, і поводиться таким чином", - зазначив прем'єр-міністр, який додав, що після виборів президента України угорський уряд неодноразово висловлював готовність провести двосторонні зустрічі, проте цього так і не сталося.

"Але щось має статися, бо попри різницю у розмірах, ми сусіди", - сказав він.

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"Наші стосунки розірвані, це потрібно змінити, для цього потрібна особиста зустріч, і я скромно кажу, що ми чекаємо своєї черги", - додав Орбан.

Як відомо, уряд Орбана протестує проти освітнього та мовного законів України. Київ вважає, що обидві сторони повинні піти на поступки, аби владнати конфлікт.

У листопаді Джордж Кент, високопосадовець Держдепу США, відповідальний за відносини з Україною, на допиті в рамках процедури імпічменту президента розповів, що Орбан та президент РФ Владімір Путін "активно паплюжили Україну" перед Дональдом Трампом, "заявляючи, що вона корумпована, кажучи, що Зеленський підкоряється олігархам, зокрема згадуючи про цього одного олігарха Коломойського, негативно формуючи картину України і навіть особисто президента Зеленського".