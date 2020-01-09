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Канцлер Австрии поддержал руководительницу Минюста на фоне хейта в интернете

Четверг, 9 января 2020, 18:13

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил свою "полную поддержку" новому министру юстиции Альме Задич в связи с ненавистью к чиновнице в интернете из-за ее боснийского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Задич - одна из четырех министров от партии "Зеленых" в новом правительстве консерватора Курца, который присягнул во вторник. Она является первой австрийкой мигрантского происхождения, ставшей министром.

Задич, чья семья бежала от конфликта в Боснии, когда ей было 10 лет, недавно столкнулась с волной ненависти в интернете, направленной на ее происхождение. Австрийские СМИ сообщали, что полиция обеспечивает ей круглосуточную защиту.

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Курц написал в четверг в Twitter, что "ненависть в интернете - это отвратительное явление нашего времени. Этому не может быть места у нас!"

Он отметил, что его правительство "будет решительным против ненависти в сети со стороны правых, исламистов или левых", и добавил: "Альма Задич и все другие, на кого это направлено, имеют мою полную поддержку!"

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