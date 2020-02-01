Два кандидати "влили" у президентську кампанію в США $389 млн

Два американські мільярдери, Майкл Блумберг та Том Стейер, які борються за номінацію від Демократичної партії, торік витратили близько 389 мільйонів доларів на свої кампанії - більше, ніж усі їхні демократи-супротивники разом узяті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

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Блумберг розпочав свою кампанію в листопаді і витратив понад 188 мільйонів доларів за два місяці. Вся сума - це його особисті кошти.

Стейер, який приєднався до гонки у липні, витратив 201 млн доларів у 2019 році. Стейер спочатку заклав у свою кампанію 202,5 млн власних коштів і ще 3 млн доларів, зібраних у вигляді пожертвувань.

Примітно, що Блумберг пропускає праймеріз та кокуси у перших чотирьох штатах, де його опоненти-демократи вкладаються у рекламу та виборчі команди. Мільярдер зосередив свою увагу на дюжині штатів, голосування у яких відбудеться в так званий "супервівторок" 3 березня.

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Видатки Блумберга, як видається, не марні. Його позиція у національних опитуваннях продовжує зростати. За даними соцопитувань, наприкінці січня він став четвертим із 10% підтримки зареєстрованих виборців.

Рейтинг Стейера коливається на позначці 2% в національних опитуваннях.

11 демократів борються за номінацію від своєї партії, щоб кинути виклик президентові Дональду Трампу на виборах 3 листопада.