Іспанський уряд заборонить прославлення диктатора Франко

Іспанський уряд планує зробити незаконним прославлення режиму колишнього генерала-диктатора Франсіско Франко в рамках реформи кримінального кодексу країни.

Про це 10 лютого заявила Соціалістична партія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Франко, який правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті 1975 року, наказав стратити або ув'язнити десятки тисяч своїх ворогів, тоді як у громадянській війні, що передувала цьому, загинуло аж 500 тисяч людей. Його націоналістична спадщина все ще розділяє Іспанію.

"У демократії не віддають данину диктаторам чи тиранам", - заявила парламентський прессекретар соціалістів Адріана Ластра.

Вона не пояснювала, що вважатимуть "прославленням".

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Уряд також має на меті ексгумувати тіла жертв Франко, похованих у братських могилах, та вилучити будь-яку пов'язану з ним символіку, яка все ще експонується у громадських місцях, зазначила Ластра. Останніми роками багато назв вулиць, що вшановують пам'ять Франко та його союзників, було змінено, і багато пам'ятників - демонтовано.

Прем'єр-міністр Педро Санчес зробив обіцянку врегулювання проблеми спадщини диктатури основою своєї виборчої кампанії.

У жовтні останки Франко ексгумували з мавзолею в монументальному комплексі "Долина полеглих" неподалік від Мадрида. Тодішній тимчасовий уряд Санчеса переніс їх на невелике приватне кладовище, викликавши неоднозначні реакції з усього політичного спектра.

Ультраправа партія Vox, яка рішуче виступала проти ексгумації Франко, відхилила запропоновану правову реформу як привід для наступу на свободу слова.