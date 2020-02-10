Испанское правительство запретит прославление диктатора Франко

Испанское правительство планирует сделать незаконным прославление режима бывшего генерала-диктатора Франко в рамках реформы уголовного кодекса страны.

Об этом 10 февраля заявила Социалистическая партия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Франко, который правил Испанией с 1939 года до своей смерти в 1975 году, приказал казнить или посадить десятки тысяч своих врагов, тогда как в гражданской войне перед этим погибло до 500 тысяч человек. Его националистическое наследие все еще разделяет Испанию.

"В демократии не отдают дань диктаторам или тиранам", - заявила парламентский пресс-секретарь социалистов Адриана Ластра.

Она не объясняла, что считать "прославлением".

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Правительство также ставит целью эксгумировать тела жертв Франко, похороненных в братских могилах, и изъять любую связанную с ним символику, которая все еще экспонируется в общественных местах, отметила Ластра. В последние годы много названий улиц, которые чтят память Франко и его союзников, были изменены, и много памятников - демонтированы.

Премьер-министр Педро Санчес сделал обещание урегулировать проблемы наследия диктатуры основой своей избирательной кампании.

В октябре останки Франко эксгумировали из мавзолея в монументальном комплексе "Долина павших" неподалеку от Мадрида. Временное правительство Санчеса перенесло их на небольшое частное кладбище, вызвав неоднозначные реакции всего политического спектра.

Правая партия Vox, которая решительно выступала против эксгумации Франко, отклонила предложенную правовую реформу как повод для наступления на свободу слова.