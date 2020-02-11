Шторм у Європі: буревій перемістився до Австрії, жертв побільшало

Щонайменше 7 людей загинули в Європі в результаті ураганних вітрів і сильних дощів, що пройшли цими днями низкою країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Внаслідок негоди жертви є у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Німеччині та Чехії. Напередодні повідомлялось про 6 загиблих.

Повалені дерева продовжували блокувати дороги та залізничні колії на півдні Німеччини та Австрії у вівторок.

До австрійського міста Зальцбург поблизу німецького кордону шторм прийшов у вівторок. Понад 400 пожежників годинами працювали над тим, щоб очистити дороги та побиті авто від повалених дерев. Постраждалих в результаті немає.

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn, який зупинив рух потягів на довгі дистанції в понеділок, оголосив про відновлення більшої частини послуг у вівторок — за винятком деяких поїздів у південних регіонах, які все ще потерпають від сильних поривів вітру.

Школи, зачинені в понеділок, відновили роботу у всіх регіонах країни в вівторок.

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Німецька метеослужба заявила, що сильний вітер збережеться у значній частині країни у вівторок, але епіцентр шторму перемістився на південний схід.

Служба також прогнозує сильні дощі у більшій частині країни, а також у Франції та Бельгії.

Як повідомлялося, Німеччина "завдяки" шторму побила рекорд споживання енергії вітру.