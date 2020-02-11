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Эрдоган: режим Асада заплатит за убийства турецких солдат

Вторник, 11 февраля 2020, 14:03

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что правительство Сирии заплатит "очень высокую цену" за нападение на турецкие войска в северо-западном регионе Сирии Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В Идлибе всего за неделю были убиты 13 турецких солдат, что вызвало ответные удары Анкары.

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"Мы дали необходимые ответы сирийской стороне на высшем уровне. Особенно в Идлибе они получили то, что заслужили. Но этого недостаточно, это будет продолжаться", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что в среду объявит подробный план действий в Идлибе.

В понедельник в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима в провинции погибли пятеро турецких военнослужащих.

В ответ турецкие силы нанесли удары по 115 целям режима сирийского правительства и утверждают, что ликвидировали 101 военного.

НАТО призывает сирийские войска президента Башара Асада, а также Россию прекратить операцию в провинции Идлиб.

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Эрдоган Сирия Турция
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