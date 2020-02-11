Ультраправі погрожують Меркель судом через заяву про скандальні вибори у Тюрингії

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" планує подати в суд на канцлера Ангелу Меркель у зв'язку з її заявами, які вона зробила з приводу політичної кризи в Тюрингії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Я подам скаргу на Меркель за примус прем'єра", - заявив Бьорн Хукке, глава фракції AfD в парламенті федеральної землі Тюрингія.

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5 лютого прем'єром Тюрингії був обраний Томас Кеммерих, за якого проголосували депутати партії Меркель (ХДС) і AfD. Це був перший випадок спільного голосування правлячої партії з ультраправими.

Меркель 6 лютого під час поїздки до Південної Африки заявила, що результати виборів необхідно скасувати.

Хукке звинуватив Меркель у примусі Кеммеріха до відставки.

Національне керівництво AfD також вирішило подати скаргу на "примус" за тими ж заявами, сказав представник прес-служби партії.

"Оскільки пані Меркель більше не виконує відповідну функцію в ХДС і перебувала в африканській країні не як член ХДС, а як глава уряду Німеччини, тут є явний випадок зловживання службовим становищем", - сказав лідер AfD Йорг Мейтен.

Меркель очолювала ХДС до грудня 2018 року, після чого передала керівництво партією Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Крамп-Карренбауер після скандалу у Тюрингії заявила, що залишить посаду очільниці партії та не висуватиметься в канцлери.