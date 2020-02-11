Ультраправые угрожают Меркель судом за заявление о скандальных выборах в Тюрингии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" планирует подать в суд на канцлера Ангелу Меркель в связи с ее заявлениями, которые она сделала по поводу политического кризиса в Тюрингии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я подам жалобу на Меркель за принуждение премьера", - заявил Бьорн Хукке, глава фракции AfD в парламенте федеральной земли Тюрингия.

5 февраля премьером Тюрингии был избран Томас Кеммерих, за которого проголосовали депутаты партии Меркель (ХДС) и AfD. Это был первый случай совместного голосования правящей партии с ультраправыми.

Меркель сделала 6 февраля во время поездки в Южную Африку, когда она назвала выборы Кеммериха "непростительными" и сказала, что их следует отменить.

Хукке обвинил Меркель в принуждении Кеммериха к отставке.

Национальное руководство AfD также решило подать жалобу на "принуждение" по тем же заявлениям, сказал представитель пресс-службы партии.

"Поскольку госпожа Меркель больше не выполняет соответствующую функцию в ХДС и находилась в африканской стране не как член ХДС, а как глава правительства Германии, здесь есть явный случай злоупотребления служебным положением с ущербом для равных возможностей всех сторон", - сказал лидер AfD Йорг Мейтен.

Меркель возглавляла ХДС до декабря 2018 года, после чего передала бразды правления партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.