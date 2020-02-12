Болгария настаивает на снижении цены на газ РФ на 30%

Болгария ожидает подписания соглашения с "Газпромом", которое значительно снизит цены на импорт российского газа.

Об этом заявила болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз", сообщает "Европейская правда".

"Ожидается, что к концу февраля 2020 стороны договорятся, и цена природного газа для болгарского рынка будет значительно снижена", - говорится в сообщении.

Болгария настаивает на снижении цен "Газпрома" примерно на 30%, пишет Euractiv.bg.

Одним из ключевых аргументов страны в переговорах является возможность восстановления антимонопольного дела, которое Еврокомиссия вела против "Газпрома". Дело было прекращено после достижения соглашения сторонами.

Болгария, получающая почти весь природный газ из России - около 3 млрд кубометров в год, до конца 2020 года намерена диверсифицировать 50% поставок путем импорта энергоресурса из Азербайджана и США.

С 1 января Болгария начала получать российский газ через TurkStream, а не через Украину, как раньше.