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Турция попросила у США ракетную систему Patriot, чтобы остановить Россию в Идлибе - СМИ

Пятница, 21 февраля 2020, 08:39

Турция попросила Соединенные Штаты, союзника по НАТО, разместить две ракетные системы Patriot вдоль ее южной границы с Сирией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника в Анкаре.

Целью ракетных систем Турция назвала сдерживания ударов российских военных внутри провинции Идлиб, где за последние две недели были убиты десяток турецких солдат, говорится в материале.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе Турция обратилась с этой просьбой к американскому послу в Сирии Джеймсу Джефри; однако они еще не получили ответа от Вашингтона.

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Если система Patriot будет размещена в провинции Хатай, Турция могла бы развернуть свои истребители в Сирии с целью сдерживания сирийских и российских ВВС.

В четверг поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление, чтобы вернуть город Найраб на востоке Идлиб. Как пишет Al Masdar News, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

Первые сообщения из района Найраба указывают, что протурецкие силы отразила Сирийская арабская армия.

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