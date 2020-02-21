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Туреччина активує російські ракетні системи С-400 - міністр

П'ятниця, 21 лютого 2020, 10:24

Туреччина у квітні почне розгортання російських комплексів ракетної системи С-400.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sabah.

"Ми граємо за правилами, базуючись на принципах. З багатьох місць лунали заяви, що "ти не можеш прийняти, не можеш купити". Наш президент дав необхідні відповіді та доставив С-400. С-400 надійде в експлуатацію, без сумніву. Розгортання почнеться у квітні", - заявив він.

Щодо загострення в Сирії міністр зазначив, що "у нас немає наміру протистояти Росії". "Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб цього не сталося. Для нас головне питання в Ідлібі полягає в тому, щоб режим Башара Асада дотримувався перемир'я", - сказав він.

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"Ми здійснили необхідне планування. Розроблено плани А, В і С. Ці плани можуть бути задіяні в необхідний час і в необхідному місці", - зазначив Акар.

За даними ЗМІ підтримуваним Туреччиною силам не вдалося взяти під контроль нові території після початку контрнаступу в Ідлібі 20 лютого.

Водночас у результаті авіаудару по позиціях ЗС Туреччини в сирійській провінції Ідліб в четвер 20 лютого загинули двоє турецьких військовослужбовців, 5 отримали поранення.

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