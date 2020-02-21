Турция активирует российские ракетные системы С-400 – министр

Турция в апреле начнет развертывание российских комплексов ракетной системы С-400.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sabah.

"Мы играем по правилам, основываясь на принципах. Из многих мест звучали заявления, что "вы не можете принять, не можете купить ". Наш президент дал необходимые ответы и доставил С-400. С-400 поступит в эксплуатацию, без сомнения. Развертывание начнется в апреле", - заявил он.

По поводу обострения в Сирии министр отметил, что "у нас нет намерения противостоять России". "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы этого не произошло. Для нас главный вопрос в Идлибе заключается в том, чтобы режим Башара Асада соблюдал перемирие", - сказал он.

"Мы провели необходимое планирование. Разработаны планы А, В и С. Эти планы могут быть задействованы в нужное время и в нужном месте", - отметил Акар.

По данным СМИ, поддерживаемым Турцией силам не удалось взять под контроль новые территории после начала контрнаступления в Идлибе 20 февраля.

В то же время в результате авиаудара по позициям ВС Турции в сирийской провинции Идлиб в четверг 20 февраля погибли двое турецких военнослужащих, 5 получили ранения.