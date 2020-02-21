У Німеччині посилять присутність поліції біля мечетей

Глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер пообіцяв збільшити присутність правоохоронців поблизу мечетей після правоекстремістського нападу у Ганау.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зеєгофер назвав стрілянину в Ганау терактом правого спрямування.

"Стрілянина в Ганау явно є расистським терористичним актом", - заявив він у п'ятницю в Берліні. За його словами, це був "третій правий теракт за кілька місяців".

"Загроза, яку представляють правий екстремізм, антисемітизм і расизм, дуже висока в Німеччині" – додав Зеєгофер.

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З огляду на загрозу правого екстремізму він погодив конкретну процедуру з міністрами внутрішніх справ земель для захисту населення.

"Ми збільшимо присутність поліції по всій Німеччині. Ми будемо все частіше контролювати чутливі об'єкти, особливо мечеті", - сказав він. Зеєгофер оголосив, що федеральна поліція буде підтримувати землі кадрами та обладнанням.

"І ми забезпечимо високу присутність федеральної поліції на вокзалах, в аеропортах і в прикордонній зоні" – сказав міністр.

43-річний німець застрелив дев'ять осіб іммігрантського походження в передмісті Франкфурта Ганау в середу, перш ніж вбити свою матір і себе. Чоловік, ідентифікований як Тобіас Ратьєн, залишив кілька незв'язних текстів і відеозаписів, що пропагують расистські погляди.