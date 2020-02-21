В Германии усилят присутствие полиции возле мечетей

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пообещал увеличить присутствие правоохранителей вблизи мечетей после правоэкстремистской атаки в Ханау.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Зеехофер назвал стрельбу в Ханау терактом правого толка.

"Стрельба в Ханау была явно расистским террористическим актом", - заявил министр в пятницу в Берлине. По его словам, это был "третий теракт ультраправых за несколько месяцев".

"Угроза, которую представляют правый экстремизм, антисемитизм и расизм, очень высока в Германии", - добавил Зеехофер.

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Учитывая угрозу правого экстремизма он согласовал конкретную процедуру с министрами внутренних дел земель для защиты населения.

"Мы увеличим присутствие полиции по всей Германии. Мы будем все чаще контролировать чувствительные объекты, особенно мечети", - сказал он. Зеехофер объявил, что федеральная полиция будет поддерживать земли кадрами и оборудованием.

"И мы обеспечим высокое присутствие федеральной полиции на вокзалах, в аэропортах и ​​в приграничной зоне", - сказал министр.

43-летний немец застрелил девять человек иммигрантского происхождения в пригороде Франкфурта Ханау в среду, прежде чем убить свою мать и себя. Человек, идентифицированный как Тобиас Ратьен, оставил несколько бессвязных текстов и видеозаписей, пропагандирующих расистские взгляды.