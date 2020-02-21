Чорна скринька літака, що розламався у Стамбулі, пролила світло на причину аварії

Вивчення чорної скриньки літака Pegasus Airlines, який 5 лютого розбився у Стамбулі, показало, що причиною авіакатастрофи став поганий стан злітно-посадкової смуги, а не хибні дії пілотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Аналіз чорної скриньки провели фахівці у Німеччині. Згідно з їхнім звітом, літак приземлився на 705-му метрі 3-кілометрової злітно-посадкової смуги, що було допустимою відстанню. Раніше повідомлялося, що посадка затягнулася і через це літак сів на середині смуги.

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Проте, згідно зі звітом німецьких фахівців, злітно-посадкова смуга перебувала в поганому стані, який не дозволяв ефективно гальмувати, в результаті чого літак зісковзнув з неї.

За два дні до аварії міністр транспорту Туреччини заявляв, що смуга "виснажена", і щоночі, поки літаки на ній не сідають, на смузі проводились технічні роботи.

Рейс PC2193 авіакомпанії Pegasus Airlines 5 лютого за поганої погоди здійснив жорстку посадку в стамбульському аеропорту Сабіха Гьокчен, після чого викотився за злітно-посадкову смугу і розвалився на три частини. В результаті аварії загинули три людини і 180 отримали поранення.

Серед можливих причин авіакатастрофи спочатку називали невпевнені дії пілотів і авіадиспетчера, швидку зміну швидкості вітру і зношеність злітно-посадкової смуги.