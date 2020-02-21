Черный ящик самолета, развалившегося в Стамбуле, пролил свет на причину аварии

Изучение черного ящика самолета Pegasus Airlines, который 5 февраля разбился в Стамбуле, показало, что причиной авиакатастрофы стало плохое состояние взлетно-посадочной полосы, а не неправильные действия пилотов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Анализ черного ящика провели специалисты в Германии. Согласно их отчету, самолет приземлился на 705-м метре трехкилометровой взлетно-посадочной полосы, что было допустимым расстоянием. Ранее сообщалось, что посадка затянулась и поэтому самолет сел на середине полосы.

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Однако, согласно отчету немецких специалистов, взлетно-посадочная полоса находилась в плохом состоянии, что не позволяло эффективно тормозить, в результате чего самолет соскользнул с нее.

За два дня до аварии министр транспорта Турции заявлял, что полоса "изношена", и каждую ночь, пока самолеты на ней не садятся, на полосе проводились технические работы.

Рейс PC2193 авиакомпании Pegasus Airlines 5 февраля из-за плохой погоды совершил жесткую посадку в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен, после чего выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части. В результате аварии погибли три человека и 180 получили ранения.

Среди возможных причин авиакатастрофы сначала называли неуверенные действия пилотов и авиадиспетчера, быстрое изменение скорости ветра и износ взлетно-посадочной полосы.