Франція не збирається закривати кордон з Італією через поширення коронавірусу

У Франції не бачать необхідності закривати транспортні кордони з Італією, незважаючи на поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Закриття кордонів не має сенсу, оскільки поширення вірусу не обмежується тільки адміністративними кордонами", - сказав молодший міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі.

В Італії спостерігається найбільше поширення нового коронавірусу з усіх країн Європи. На сьогодні зареєстровано понад 160 випадків зараження, чотири людини померли.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.