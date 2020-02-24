Франция не собирается закрывать границу с Италией из-за распространения коронавируса

Во Франции не видят необходимости закрывать транспортные границы с Италией, несмотря на распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Закрытие границ не имеет смысла, поскольку распространение вируса не ограничивается только административными границами", - сказал младший министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

Италия наблюдается наибольшее распространение нового коронавируса из всех стран Европы. На сегодня зарегистрированы более 160 случаев заражения, четыре человека умерли.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.