На Тенерифе закрыли отель с сотнями туристов из-за больного коронавирусом итальянца

Жителям отеля на испанском Тенерифе на Канарских островах не позволяют покидать его из-за итальянского туриста, у которого подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Около 1000 гостей отеля H10 Costa Adeje Palace сказали оставаться в своих комнатах, пока проводится медицинское обследование всех, кто контактировал с итальянцем.

По данным издания, органы здравоохранения попросили полицию следить за гостями в отеле, людям не позволят выходить из отеля.

Ранее стало известно, что итальянец приехал из региона Ломбардия, где зафиксировано наибольшее количество больных в Италии.

Он врач по профессии и находился в гостинице со своей женой. В понедельник мужчина обратился к врачам из-за сильной лихорадки, сдал положительный тест на коронавирус и был помещен в изолированную палату местной больницы.

В Испании до этого фиксировали два случая инфицированных в Ла Гомера (Канарские острова) и на Майорке (Балеарские острова), оба пациента уже выписаны.