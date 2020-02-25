На Тенерифе закрыли отель с сотнями туристов из-за больного коронавирусом итальянца
Жителям отеля на испанском Тенерифе на Канарских островах не позволяют покидать его из-за итальянского туриста, у которого подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Около 1000 гостей отеля H10 Costa Adeje Palace сказали оставаться в своих комнатах, пока проводится медицинское обследование всех, кто контактировал с итальянцем.
По данным издания, органы здравоохранения попросили полицию следить за гостями в отеле, людям не позволят выходить из отеля.
Ранее стало известно, что итальянец приехал из региона Ломбардия, где зафиксировано наибольшее количество больных в Италии.
Он врач по профессии и находился в гостинице со своей женой. В понедельник мужчина обратился к врачам из-за сильной лихорадки, сдал положительный тест на коронавирус и был помещен в изолированную палату местной больницы.
В Испании до этого фиксировали два случая инфицированных в Ла Гомера (Канарские острова) и на Майорке (Балеарские острова), оба пациента уже выписаны.