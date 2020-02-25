Зеркаль пояснила, чому рішення трибуналу ООН з морського права – не зрада

Колишня заступниця глави МЗС і кураторка кількох міжнародних процесів "Україна проти Росії" Олена Зеркаль вважає рішення Арбітражного трибуналу ООН з морського права цілком задовільним для України попри те, що суд визнав юрисдикцію лише за частиною звинувачень.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Зважаючи на те, скільки заперечень Росії трибунал задовольнив – я вважаю, що це точно не є зрадою. А задовольнив він лише одне з шести", - підкреслила Зеркаль.

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За її словами, ще одне заперечення росіян щодо Азову та Керченської протоки трибунал не міг відхилити на цій стадії, оскільки його розгляд пов'язаний з питаннями, які стосуються суті справи.

"Але ж Україна якраз і просила або відхилити клопотання росіян, або відкласти його до розгляду справи по суті. Тобто це нас цілком задовольняє", - пояснила Зеркаль.

Рішення трибуналу щодо "вишок Бойка", за її словами, теж на користь України.

"Трибунал відхилив зауваження росіян, що, мовляв, вони на цих вишках проводять військову активність, через яку ці вишки не підпадають під юрисдикцію арбітражу", - пояснила вона.

Як повідомлялося, Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

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