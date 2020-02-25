Зеркаль объяснила, почему решение трибунала ООН по морскому праву – не "зрада"

Бывшая заместитель главы МИД и куратор нескольких международных процессов "Украина против России" Елена Зеркаль считает решение Арбитражного трибунала ООН по морскому праву вполне удовлетворительным для Украины несмотря на то, что суд признал юрисдикцию только по части обвинений.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Учитывая то, сколько возражений России суд удовлетворил - я считаю, что это точно не "зрада". А удовлетворил он лишь одно из шести", - подчеркнула Зеркаль.

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По ее словам, еще одно возражение россиян по Азову и Керченскому проливу суд не мог отклонить на этой стадии, поскольку его рассмотрение связано с вопросами, которые касаются сути дела.

"Но Украина как раз и просила или отклонить ходатайство россиян, или отсрочить его к рассмотрению дела по существу. То есть это нас вполне удовлетворяет" - объяснила Зеркаль.

Решение трибунала по "вышкам Бойко", по ее словам, тоже в пользу Украины.

"Суд отклонил замечания россиян, что, мол, они на этих вышках проводят военную активность, из-за которой эти вышки не подпадают под юрисдикцию арбитража", - пояснила она.

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