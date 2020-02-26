В Іспанії сім випадків коронавірусу, в тому числі у Мадриді

Влада Мадрида підтвердили у вівторок увечері перший випадок коронавірусу в іспанській столиці, загальне число хворих в Іспанії зросло до семи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У Мадриді коронавірус підтвердили у 24-річного чоловіка, який подорожував по північній Італії. Його перевели в лікарню імені Карлоса III, в якій є спеціалізоване відділення ізоляції.

Через кілька годин після мадридського випадку Управління охорони здоров'я Канарських островів повідомило, що два інших туристи, які перебували в готелі Adeje Sur, здали позитивний тест на коронавірус.

Таким чином, на Канарських островах вже четверо людей з коронавірусом, всі клієнти вищезгаданого готельного комплексу, де близько 1000 осіб залишаються під наглядом медичної групи.

Ще два випадки зафіксовано на острові Тенеріфе - італійський лікар, який добровільно пішов в лікарню, і його дружина. Медичні служби стежать за 37 клієнтами готелю, які були в тісному контакті із зараженою парою.

Влада Каталонії у вівторок також заявила про перший випадок коронавірусу. Пацієнтка - 36-річна італійка, жителька Барселони, яка нещодавно прибула з поїздки до Італії. Тим часом Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що надійшло сповіщення від каталонської влади і що Національний центр мікробіології проведе повторний аналіз - як цього вимагає протокол - протягом наступних кількох годин.

В Іспанії до цього фіксували два випадки інфікованих в Ла Гомера (Канарські острови) і на Майорці (Балеарські острови), обидва пацієнти вже виписані.