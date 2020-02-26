В Испании семь случаев коронавируса, в том числе в Мадриде

Власти Мадрида подтвердили во вторник вечером первый случай коронавируса в испанской столице, общее число больных в Испании возросло до семи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Мадриде коронавирус подтвердили у 24-летнего мужчины, который путешествовал по северной Италии. Его перевели в больницу имени Карлоса III, в которой есть специализированное отделение изоляции.

Через несколько часов после мадридского случая Управление здравоохранения Канарских островов сообщило, что два других туриста, которые находились в отеле Adeje Sur, сдали положительный тест на коронавирус.

Таким образом, на Канарских островах уже четыре человека с коронавирусом, все клиенты вышеупомянутого гостиничного комплекса, где около 1000 человек остаются под наблюдением медицинской группы.

Еще два случая зафиксировано на острове Тенерифе - итальянский врач, который добровольно пошел в больницу, и его жена. Медицинские службы следят за 37 клиентами отеля, которые были в тесном контакте с зараженной паром.

Власти Каталонии во вторник также заявили о первом случае коронавируса. Пациентка - 36-летняя итальянка, жительница Барселоны, которая недавно прибыла из поездки в Италию. Между тем Министерство здравоохранения подтвердило, что поступило извещение от каталонских властей и Национальный центр микробиологии проведет повторный анализ - как этого требует протокол - в течение следующих нескольких часов.

В Испании ранее фиксировали два случая инфицированных в Ла Гомера (Канарские острова) и на Майорке (Балеарские острова), оба пациента уже выписаны.