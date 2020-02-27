Перший випадок коронавірусу виявили в Данії

Влада Данії оголосила сьогодні про перший підтверджений випадок коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

За офіційною інформацією, захворів чоловік, який повернувся з Італії зі своєю сім'єю 24 лютого після відпочинку на гірськолижному курорті в Ломбардії.

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У його дружини і сина негативний результат на коронавірус. За словами медиків, захворювання виявили на ранній стадії і стан чоловіка хороший.

Представник Данського агентства з охорони здоров'я Сорен Бростром заявив, що "це було питання часу, коли коронавірус з'явиться в Данії"

"Після спалаху в північній Італії стало ясно, що вірус буде поширюватися в Європі", - сказав він, додавши, що в більшості випадків це легка інфекція.

Також стало відомо, що хворий чоловік є співробітником данської телекомпанії TV2.