Перший випадок коронавірусу виявили в Данії
Влада Данії оголосила сьогодні про перший підтверджений випадок коронавірусу в країні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.
За офіційною інформацією, захворів чоловік, який повернувся з Італії зі своєю сім'єю 24 лютого після відпочинку на гірськолижному курорті в Ломбардії.
У його дружини і сина негативний результат на коронавірус. За словами медиків, захворювання виявили на ранній стадії і стан чоловіка хороший.
Представник Данського агентства з охорони здоров'я Сорен Бростром заявив, що "це було питання часу, коли коронавірус з'явиться в Данії"
"Після спалаху в північній Італії стало ясно, що вірус буде поширюватися в Європі", - сказав він, додавши, що в більшості випадків це легка інфекція.
Також стало відомо, що хворий чоловік є співробітником данської телекомпанії TV2.