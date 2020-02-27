Первый случай коронавируса обнаружили в Дании

Власти Дании объявила сегодня о первом подтвержденном случае коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politiken.

По официальной информации, заболел человек, вернувшийся из Италии со своей семьей 24 февраля после отдыха на горнолыжном курорте в Ломбардии.

Читайте также В Норвегии, Финляндии и Румынии зафиксировали первые случаи коронавируса

У его жены и сына отрицательный результат на коронавирус. По словам медиков, заболевание обнаружили на ранней стадии, состояние мужчины не вызывает опасений.

Представитель Датского агентства по здравоохранению Сорен Бростром заявил, что "это был вопрос времени, когда коронавирус появится в Дании".

"После вспышки в северной Италии стало ясно, что вирус будет распространяться в Европе", - сказал он, добавив, что в большинстве случаев это легкая инфекция.

Также стало известно, что больной человек является сотрудником датской телекомпании TV2.