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Україна і Британія обговорюють двосторонню угоду і візове питання - МЗС

Четвер, 27 лютого 2020, 11:42

У Міністерства закордонних справ України проходять переговори з делегацією Великої Британії, на яких одним з головних питань є візовий діалог.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розпочались офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо двосторонньої угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства. Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Раніше посол Сполученого Королівства в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Британія не планує ніяких змін у візовому режимі для громадян України після виходу зі складу Євросоюзу.

Як відомо, безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році. Але ця норма перестала діяти з 1 лютого, коли Британія вийшла з ЄС.

Президент України Володимир Зеленським підписав указ про введення безвізового режиму в'їзду в Україну для громадян Британії на один рік.

Україна прагне отримати від Британії план дій щодо візової лібералізації на кшталт того, який ми мали з ЄС.

Читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

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