Украина и Британия обсуждают двустороннее соглашение и визовый вопрос - МИД

В МИД Украины проходят переговоры с делегацией Великобритании, на которых одним из главных вопросов является визовый диалог.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двустороннему соглашению относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Розпочались офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо двостронної угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства. Ключові питання: стратегічне партнерство та візовий діалог 🇺🇦🤝🇬🇧 pic.twitter.com/HBaGByGC5F — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) February 27, 2020

Ранее посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Великобритания не планирует никаких изменений в визовом режиме для граждан Украины после выхода из состава Евросоюза.

Как известно, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестала действовать с 1 февраля, когда Великобритания вышла из ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленским подписал указ о введении безвизового режима въезда в Украину для граждан Великобритании на один год.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации вроде того, который был у нас с ЕС.