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Польский город на границе с Украиной отменил массовые мероприятия из-за страха коронавируса

Четверг, 27 февраля 2020, 12:37

Мэр Жешува отменил все массовые мероприятия, организованные местными властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи с распространением коронавируса и реальной угрозой возникновения случаев в Польше мэр Жешува Тадеуш Ференц отменяет все массовые мероприятия, организованные городом Жешув", - заявил пресс-секретарь горсовета.

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Он добавил, что "мэр также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".

Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию об обнаружении нового коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии.

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