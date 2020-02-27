Польский город на границе с Украиной отменил массовые мероприятия из-за страха коронавируса

Мэр Жешува отменил все массовые мероприятия, организованные местными властями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи с распространением коронавируса и реальной угрозой возникновения случаев в Польше мэр Жешува Тадеуш Ференц отменяет все массовые мероприятия, организованные городом Жешув", - заявил пресс-секретарь горсовета.

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Он добавил, что "мэр также просит всех организаторов мероприятий в Жешуве об их отмене".

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